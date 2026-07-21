Руски военен кораб проведе учение с бойна стрелба в Ламанша. Лондон: Безотговорно

Руски военен кораб е проведел вчера учение с бойна стрелба в Ламанша, край Плимут, съобщи британското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

"Учението се е състояло на около 40 морски мили (малко над 74 км) южно от Плимут", посочи говорител на министерството. "Кралският флот наблюдаваше учението, продължава да следи отблизо дейността на кораба и е готов да защити националната сигурност на Великобритания".

Министерството уточнява, че руският кораб е предупредил британския патрулен кораб "Тайн", намиращ се в района, за намерението си да извърши тези изстрели и е поискал от него да се премести на по-безопасно разстояние.

Учението, определено като "рядко срещано" от в. "Гардиън", е продължило около 30 минути. То се състоя в деня на встъпването в длъжност на новия премиер Анди Бърнам на "Даунинг Стрийт 10" и на фона на нарастващото напрежение с Русия в Ламанша и във водите в региона на Северна Европа.

Новият британски министър на отбраната Уес Стрийтинг, определи провеждането на учението като "безотговорно", отбелязва Ройтерс.

"Ще разглеждаме вчерашните събития като показни и безотговорни", подчерта той пред медиите, когато беше попитан за инцидента. "Това не е първият път, в който Русия се държи по този начин и честно казано това е само върхът на айсберга от ежедневните заплахи, пред които е изправена (Великобритания), точно както и нашите съюзници", коментира министърът, назначен ден по-рано от новия лидер на лейбъристкото правителство Анди Бърнам.

В средата на юни британските сили заловиха в Ламанша петролен танкер от руския "сенчест флот". Два дни по-късно ветроходна лодка, регистрирана във Великобритания, съобщи, че е била подложена на предупредителни изстрели от руски военен кораб, докато плавала южно от остров Уайт, извън британските териториални води. Тогавашният британски премиер Киър Стармър осъди действието като "непредпазливо", а руското министерство на отбраната заяви, че яхтата се е приближила по опасен начин към руската фрегата.

Кремъл заяви, че няма "никаква надежда" за подобряване на отношенията с Лондон след идването на власт на Анди Бърнам, като осъди "безусловната подкрепа" за Украйна, демонстрирана от новия британски премиер.