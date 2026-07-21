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Руски военен кораб проведе учение с бойна стрелба в Ламанша. Лондон: Безотговорно

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Новият британски министър на отбраната Уес Стрийтинг, определи провеждането на учението като "безотговорно". КАДЪР: Екс/@disclosetv

Руски военен кораб е проведел вчера учение с бойна стрелба в Ламанша, край Плимут, съобщи британското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

"Учението се е състояло на около 40 морски мили (малко над 74 км) южно от Плимут", посочи говорител на министерството. "Кралският флот наблюдаваше учението, продължава да следи отблизо дейността на кораба и е готов да защити националната сигурност на Великобритания".

Министерството уточнява, че руският кораб е предупредил британския патрулен кораб "Тайн", намиращ се в района, за намерението си да извърши тези изстрели и е поискал от него да се премести на по-безопасно разстояние.

Учението, определено като "рядко срещано" от в. "Гардиън", е продължило около 30 минути. То се състоя в деня на встъпването в длъжност на новия премиер Анди Бърнам на "Даунинг Стрийт 10" и на фона на нарастващото напрежение с Русия в Ламанша и във водите в региона на Северна Европа.

Новият британски министър на отбраната Уес Стрийтинг, определи провеждането на учението като "безотговорно", отбелязва Ройтерс.

"Ще разглеждаме вчерашните събития като показни и безотговорни", подчерта той пред медиите, когато беше попитан за инцидента. "Това не е първият път, в който Русия се държи по този начин и честно казано това е само върхът на айсберга от ежедневните заплахи, пред които е изправена (Великобритания), точно както и нашите съюзници", коментира министърът, назначен ден по-рано от новия лидер на лейбъристкото правителство Анди Бърнам.

В средата на юни британските сили заловиха в Ламанша петролен танкер от руския "сенчест флот". Два дни по-късно ветроходна лодка, регистрирана във Великобритания, съобщи, че е била подложена на предупредителни изстрели от руски военен кораб, докато плавала южно от остров Уайт, извън британските териториални води. Тогавашният британски премиер Киър Стармър осъди действието като "непредпазливо", а руското министерство на отбраната заяви, че яхтата се е приближила по опасен начин към руската фрегата.

Кремъл заяви, че няма "никаква надежда" за подобряване на отношенията с Лондон след идването на власт на Анди Бърнам, като осъди "безусловната подкрепа" за Украйна, демонстрирана от новия британски премиер.

Новият британски министър на отбраната Уес Стрийтинг, определи провеждането на учението като "безотговорно". КАДЪР: Екс/@disclosetv

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