Президентът на Азербайджан: Представители на Русия и Германия с тайна среща в Баку за край на войната

Представители на Русия и Германия са провели тайна среща в Баку, за да обсъдят прекратяването на войната на Русия срещу Украйна. Това съобщи президентът на Азербейджан Илхам Алиев, цитиран от агенция АПА.

„Научихме за подобна среща в Баку от вестник „Таймс" и нямахме предварителна информация за нея. Естествено, приехме сериозно статия, публикувана от толкова реномирана медия, и затова проведохме разследване", коментира държавният глава по време на своя съвместна конференция с немския канцлер Фридрих Мерц в Берлин.

"Потвърдено е, че лицата, споменати в "Таймс", са били в Азербайджан по едно и също време. На 12 юли две известни личности – г-н Пофала, ръководител на администрацията на Ангела Меркел, и г-н Платцек – пристигнаха в Баку с полет Берлин-Баку и се върнаха на 14 юли. По същото време, на 12 юли, бившият руски премиер г-н Зубков и г-н Фадеев, ръководител на Президентския съвет за гражданско общество и правата на човека към президента на Русия, пристигнаха в Баку от Москва", каза още той. И обясни, че преди да замине за посещението си в Берлин е поискал информация от азербайджанските гранични служби.

"Единият напусна Баку на 13 юли, а другият - на 14-и. Не бяхме информирани за това нито от Германия, нито от Русия. С други думи, нашата територия просто беше използвана без наше знание. Също така не мога да кажа нищо конкретно дали такава среща действително се е състояла, защото не сме били свидетели на нея. Статистиката на полетите, която споменах, обаче подсказва, че такава тайна среща наистина се е провела в Баку. Ако тази среща доведе до края на войната между Русия и Украйна, тогава, разбира се, ние я приветстваме", допълни Алиев.

И бе категоричен, че основната цел е войната в Украйна да спре и да бъде постигнат траен мир в региона.