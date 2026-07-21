Тръмп: Изобщо не сме приключили с Иран

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САЩ изобщо не са приключили с Иран.

Това заяви американският президент Доналд Тръмп. Той предупреди, че следващата цел може да бъде таен подземен ядрен комплекс, известен под името Pickaxe Mountain, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Вероятно много скоро ще ударим тази зона. И те нищо не могат да направят по въпроса", заяви Тръмп по време на разговор с журналисти в Белия дом.

През ноември 2025 г. няколко американски медии, включително вестниците "Вашингтон Пост" и "Ню Йорк Таймс", излязоха с твърдения, че Иран е ускорил изграждането на подземен ядрен обект с това име. Иранският режим отрича тези твърдения.

Pickaxe Mountain (в превод - "Планина на кирката") се намира близо до бившия комплекс в Натанз, който беше бомбардиран от САЩ през юни 2025 г.

"Ако си тръгнем сега, на Иран ще му отнеме 20-25 години, за да го възстанови. Но ние изобщо не сме приключили", каза още Тръмп.

Американската армия вече бомбардира за десета нощ иранска инфраструктура, най-вече на военното командване и морски цели на Ислямската република. В отговор Иран обяви, че е поразил няколко цели на територията на своите съседи, които са съюзници на Вашингтон - в Кувейт, Бахрейн и Йордания.

Тръмп заяви, че САЩ ще отговорят, ако свързаните с Техеран йеменски бунтовници - хутите - изпълнят заплахата си да наложат блокада на корабоплаването в Червено море, съобщи Ройтерс.

САЩ "просто ще трябва да се погрижат за бизнеса", каза още американският президент.