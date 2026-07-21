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Мадуро и съпругата му отиват в съда в Ню Йорк в сряда

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Мадуро и съпругата му от ареста: Чувстваме се силни и спокойни. СНИМКА: ГЕТИ

6 месеца след ареста на сваления венецуелски президент Николас Мадуро утре съд в Ню Йорк ще възобнови предварителното изслушване по делото срещу него и съпругата му Селия Флорес. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Изслушването ще започне в 12:00 ч. местно време (19:00 ч. българско), обяви съдът. Все още не е ясно дали Мадуро и съпругата му, която също е обвиняема, ще присъстват лично.

Мадуро управляваше Венецуела авторитарно години наред, начело на социалистическо правителство. По-рано тази година той и съпругата му бяха заловени във венецуелската столица Каракас при операция на американските спецчасти.

САЩ обвиниха Мадуро в наркотероризъм. Твърди се, че той е използвал длъжността си, за да улесни контрабандата на хиляди тонове кокаин в щатите, като за тази цел е участвал в сговор с наркотрафикантите и лично е печелил от схемата.

На съдебно заседание Мадуро и Флорес пледираха „невинни" и от своя страна обвиниха САЩ, че са ги отвлекли. Мадуро и съпругата му са държани във федерален затвор в нюйоркския квартал Бруклин от началото на ареста им.

На предишно заседание бе повдигнат и въпросът кой ще поеме разноските по правната защита на двойката. Въпреки че адвокатите на Мадуро искаха да използват държавни средства на Венецуела, прокуратурата се противопостави на това. При първоначалното изслушване съдът не се произнесе по този въпрос.

Мадуро и съпругата му от ареста: Чувстваме се силни и спокойни. СНИМКА: ГЕТИ

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