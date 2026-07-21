Зеленски уволни висшия военен командир на Украйна ген. Сирски след дни на протести

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Освобождаването му идва броени дни след отстраняването на популярния министър на отбраната Михайло Фьодоров

Украинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност главнокомандващия на страната Олександър Сирски, съобщи Би Би Си .

Освобождаването му идва броени дни след отстраняването на популярния министър на отбраната Михайло Фьодоров – ход, който предизвика улични протести в цялата страна. На мястото на Сирски бе назначен Михайло Драпатий.

Първоначалните слухове, че краят на мандата на Фьодоров е свързан с конфликт между него и Сирски, скоро се потвърдиха.

35-годишният Фьодоров е високо ценен за това, че е вдъхнал нова енергия на министерството и е трансформирал въоръжените сили, както и за това, че е оглавил борбата с корупцията.

60-годишният Сирски се възприема от мнозина в Украйна като командир от съветската школа, който не е склонен да въвежда радикални промени в армията.

В публикация в социалните медии късно във вторник Зеленски благодари на Сирски за ролята му в успешната защита на столицата Киев през първите дни на руското пълномащабно нахлуване през 2022 г. и други военни кампании.

Драпатий, вече бивш командир на Обединените сили на Украйна, е популярен, кален в битки генерал.

„Всички решения ще бъдат формализирани утре", написа Зеленски.