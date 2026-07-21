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Зеленски уволни висшия военен командир на Украйна ген. Сирски след дни на протести

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Олександър Сирски КАДЪР: Екс/@Taralejblog

Освобождаването му идва броени дни след отстраняването на популярния министър на отбраната Михайло Фьодоров

Украинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност главнокомандващия на страната Олександър Сирски, съобщи Би Би Си .

Освобождаването му идва броени дни след отстраняването на популярния министър на отбраната Михайло Фьодоров – ход, който предизвика улични протести в цялата страна. На мястото на Сирски бе назначен Михайло Драпатий.

Първоначалните слухове, че краят на мандата на Фьодоров е свързан с конфликт между него и Сирски, скоро се потвърдиха.

35-годишният Фьодоров е високо ценен за това, че е вдъхнал нова енергия на министерството и е трансформирал въоръжените сили, както и за това, че е оглавил борбата с корупцията.

60-годишният Сирски се възприема от мнозина в Украйна като командир от съветската школа, който не е склонен да въвежда радикални промени в армията.

В публикация в социалните медии късно във вторник Зеленски благодари на Сирски за ролята му в успешната защита на столицата Киев през първите дни на руското пълномащабно нахлуване през 2022 г. и други военни кампании.

Драпатий, вече бивш командир на Обединените сили на Украйна, е популярен, кален в битки генерал.

„Всички решения ще бъдат формализирани утре", написа Зеленски.

Олександър Сирски КАДЪР: Екс/@Taralejblog

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