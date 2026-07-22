Американските атаки срещу Иран приключиха, удариха военни центрове

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Американските удари срещу Иран са приключили в 3,15 ч българско време, съобщи Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), предаде Ройтерс.

Американските атаки са били насочени срещу военни оперативни центрове, морските способности на Иран, хангари за самолети, складове за безпилотни летателни апарати и военна логистична инфраструктура.

"Ударите имат за цел да продължат да подкопават способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток", се посочва в публикация на Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) в "Екс", предава БТА.

Иран е нападнал над 30 търговски кораби, преминаващи през морския път. "Необоснованите нападения са изложили на опасност стотици невинни моряци и са нарушили свободата на корабоплаване", се посочва в публикацията.

За първи път от началото на последната ескалация на конфликта в столицата Техеран бяха задействани системите за противовъздушна отбрана, като в североизточната част на града са се чули експлозии, съобщи репортер на ДПА на място.

Иранските държавни медии съобщиха за стрелба в небето над Техеран, в който живеят около 15 милиона души. В западната, източната и североизточната част на столицата са били чути звуци от изстрелването на ракети от противовъздушната отбрана.

Иранската новинарска агенция ИРНА съобщи за експлозии в Бушер в Югозападен Иран, където се намира единствената действаща атомна електроцентрала в страната, както и за удари в района на град Сирик в Южен Иран и части от Северозападен Иран.

Събитията през тази нощ може би показват, че ескалацията на конфликта навлиза в нова фаза. Предишните атаки срещу столицата се състояха в началото на юни, преди повече от месец, когато израелските сили нанесоха удари по цели в града в отговор на ирански ракетни атаки, отбелязва ДПА.

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че САЩ "изобщо не са приключили" с Иран, и предупреди, че следващата цел може да бъде таен подземен ядрен комплекс, известен под името "Пикакс Маунтин" (Pickaxe Mountain), предаде Франс прес.

"Вероятно много скоро ще ударим тази зона. И те нищо не могат да направят по въпроса", увери американският президент по време на разговор с журналисти в Белия дом.