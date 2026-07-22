Мадуро иска съдебният процес срещу него да започне през юни 2027 г.

Следващият юни да е началото на наказателния процес срещу сваления от власт президент на Венецуела Николас Мадуро. Това поиска самият той, както и прокурорите от Министерството на правосъдието на САЩ, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Съвместното предложение беше представено в молба до съда преди изслушването по делото, насрочено за днес в 12 ч местно време (19 ч българско) във федералния съд в Манхатън.

Окръжният федерален съдия Алвин Хелърстийн, който разглежда делото, трябва в крайна сметка да определи началото на процеса. Страните посочиха в подаденото заявление, че е възможно да поискат промени в графика.

Мадуро управляваше Венецуела авторитарно години наред начело на социалистическо правителство. По-рано тази година той и съпругата му бяха заловени във венецуелската столица Каракас при операция на американските специални части.

САЩ обвиниха Мадуро в наркотероризъм. Твърди се, че той е използвал длъжността си, за да улесни контрабандата на хиляди тонове кокаин в САЩ, като за тази цел е участвал в сговор с наркотрафикантите и лично е печелил от схемата.