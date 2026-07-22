Войната на САЩ в Иран е струвала досега 37,5 млрд. долара

Войната на САЩ в Иран досега възлиза на 37,5 милиарда долара, заяви днес по време на изслушване пред Конгреса шефът на Пентагона Пийт Хегсет, предаде Ройтерс. Това е с близо 8 милиарда долара повече спрямо последната публично оповестена оценка на разходите.

Хегсет заяви, че сумата включва и очакваните разходи до 30 септември.

Това е първият път, в който Хегсет, който се яви вчера пред Комисията за приемането на законопроекти по бюджета в Сената на САЩ заедно с председателя на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн, отговаря публично на въпроси на законодателите, откакто американските сили възобновиха операциите си срещу Иран в началото на този месец.

Хегсет заяви, че без спешно увеличение на финансирането ще се наложи да бъдат ограничени някои военни учения. "Има текущи и бъдещи учения, които ще трябва да бъдат съкратени, ако бюджетните ни нужни не бъдат задоволени и то спешно", подчерта той в отговор на въпрос на сенаторката от щата Мейн Сюзън Колинс, която оглавява Комисията за приемането на законопроекти по бюджета в Сената, относно потенциалното въздействие на недостига на средства, като защити искането за допълнително финансиране в размер на 67 милиарда долара за Пентагона.

Малко по-късно държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон подхожда непредубедено към конфликта в Близкия изток и е готов да води диалог, да преговаря и да уреди разногласията си с Иран, но Техеран не подхожда сериозно към преговорите, предаде Ройтерс.

"Ако те са сериозни, и ние сме сериозни. Ако не са , тогава ще направим това, което е необходимо, за да защитим нашите интереси, а също и интересите на нашите съюзници", заяви Рубио в изявление по време на срещата в Манила на външните министри на страните от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), които изразиха сериозно безпокойство относно подновяването на военните действия.