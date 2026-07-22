Новият главнокомандващ на украинската армия: Ще работя отговорно, смърт на враговете

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Генерал-майор Михайло Драпати, когото украинският президент Володимир Зеленски определи за нов главнокомандващ Въоръжените сили на страната, заяви, че ще изпълнява задълженията си с отговорност и уважение към хората, които защитават страната. Той написа това в публикация във фейсбук.

„Благодаря на президента на Украйна за оказаното доверие, на министъра на отбраната за подкрепата и на Силите за отбрана за този нов етап от службата ми“, заяви Драпати.

По думите на генерал-майора да служи на Украйна винаги е било чест за него, а по време на война за независимост това означава да носиш "пълна отговорност", предава БТА.

Той изказа благодарност и на предшественика си Олександър Сирски за последователните му усилия за укрепването на въоръжените сили на Украйна.

„Ще работя отговорно, съсредоточено и с уважение към хората, които днес защитават нашата държава. Слава на нацията. Смърт на враговете“, написа Драпати.

Президентът Зеленски обяви и че ще бъде обновена структрута на генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, посочва Укринформ.

Той обяви вчера, че освобождава от длъжност главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски и назначава не негово място командващия Обединените сили генерал-майор Михайло Драпати.

43-годишният генерал-майор Михайло Драпати е уважаван командир с дългогодишен опит, който бе начело на Сухопътните войски на ВСУ от 2024 г. до 2025 г., преди да поеме командването на Обединените сили.

Промяната идва след близо седмица на улични протести, предизвикани от неочакваното преструктуриране в правителството, в резултат на което беше отстранен министърът на отбраната Михайло Федоров. Тя отразява и напрежението между украинците, които смятат използването на новите технологии за ключ към победата във войната срещу Русия, и старата школа с традиционен подход. Демонстрантите смятат Федоров за движеща сила на военната модернизация, а Сирски, според тях олицетворява старата, съветска култура на командване в армията.