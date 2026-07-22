Важно за българите в Халкидики: Забраняват достъпа до горски райони на Касандра

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Властите на община Касандра на полуостров Халкидики въвеждат забрана за движение на хора и превозни средства в определени горски райони в сряда, 22 юли, от 08:00 до 20:00 часа, заради много висок риск от възникване на горски пожари.

Ограничението обхваща билото на полуостров Касандра – от Касандрино до Агия Параскеви, както и районите „Арапис" и „Халковуни" край селището Палиури.

На входовете на горските пътища ще бъдат разположени контролно-пропускателни пунктове, а всички нарушители ще бъдат извеждани от забранените зони.

Местните власти призовават жители и туристи стриктно да спазват въведените ограничения и указанията на компетентните служби.

При нарушение на забраната се налага административна глоба в размер на 300 евро.