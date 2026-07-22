Гърция спира работата на открито заради горещата вълна, 2000 евро глоба за нарушителите

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Заради очакваните екстремно високи температури гръцкото Министерство на труда забранява се работата на открито между 13:00 и 17:00 часа в четири региона на страната. Извънредни мерки влизат в сила в сряда.

Гръцките власти предупреждават работодателите, че ще налагат глоба от 2 000 евро за всеки служител, който бъде допуснат да работи на открито по време на задължителното спиране на дейностите заради горещата вълна.

Мярката ще важи за Атика, Тесалия, Източна Централна Гърция и Източен Пелопонес и обхваща строителни дейности, работа по инфраструктурни обекти, кораборемонтни зони, както и доставки и транспорт с двуколесни превозни средства.

Ограничението се прилага за всички работници, независимо от формата на заетост, включително куриерите, работещи чрез дигитални платформи. Доставките с мотори и мотопеди ще бъдат временно преустановени, като ще остане възможността за получаване на поръчки на място или доставка с автомобили, оборудвани с климатик.

От забраната са изключени дейностите, свързани с критична инфраструктура, сред които здравеопазването, електро- и водоснабдяването, както и въздушният, железопътният, морският и общественият транспорт, при условие че работодателите осигурят необходимите мерки за защита на служителите.

При неспазване на разпоредената забрана гръцката Инспекция по труда може да наложи глоба от 2 000 евро за всеки работник, засегнат от нарушението.

Властите препоръчват работодателите да осигурят и възможност за дистанционна работа на служителите от рисковите групи, когато това е възможно.