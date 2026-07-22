Тръмп искал шефът на ФИФА Инфантино да оглави ООН

Президентът на САЩ Доналд Тръмп искал президентът на световната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино да бъде следващият генерален секретар на ООН. Това пишат две големи медии - американският в. „Ню Йорк пост“ и италианската новинарска агенция АНСА, като се позовават на представители от антуража на Тръмп.

Според публикациите американският лидер оценил високо начина, по който Инфантино е организирал Мондиала в САЩ, Канада и Мексико. След края на световното първенство Тръмп дори заяви, че това е било най-страхотното Световно първенство по футбол, организирано някога досега.

През декември ФИФА учреди и своя награда за мир, която присъди на Тръмп, който често повтаря, че е прекратил няколко конфликта по света и заради това заслужава дори да получи Нобеловата награда за мир, припомня БТА.

Според американския президент Инфантино е уважаван от всички по света и има невероятната способност да обединява хората.

Вторият мандат начело на ООН на настоящия генерален секретар - португалеца Антонио Гутериш, изтича в края на тази година, което означава, че тази есен трябва да бъде избран негов приемник за поста. За целта този приемник трябва да получи подкрепата на 15-те страни членове на Съвета за сигурност на ООН, в който пет постоянни членове имат правото на вето.

Не е ясно дали самият Инфантино би искал да заеме този пост, отбелязват двете медии.

Засега сред кандидатите са бившата чилийска президентка Мишел Бачелет, която е социалистка и която се очертава да се сблъска със съпротивата на САЩ, и аржентинецът Рафаел Гроси, който е начело на Международната агенция за атомна енергия и за когото се очакват проблеми с Великобритания заради дългогодишния спор за Фолкландските (Малвинските острови), заради които двете страни бяха в кратка война през 1982 г.

Как то "24 часа" писа миналия месец върховния представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов също е разглеждан от САЩ като потенциален кандидат за поста генерален секретар на ООН. Това съобщи The Pundit.

Изданието, което е специализирано по темите за Близкия изток, цитира високопоставен източник от западна дипломатическа мисия към ООН, според когото американски представители вече започнали неофициално да лансират името на Младенов в опит да преценят каква подкрепа би могъл да получи преди официалния старт на процедурата по избор и дали някоя от страните би наложила вето върху кандидатурата му.

Младенов вече има няколко години в биографията си, свързани с работа за ООН. През 2013 г. тогавашният генерален секретар Бан Ки Мун го назначи за специален представител за Ирак и ръководител на Мисията на ООН за подпомагане на Ирак. По-късно Младенов стана специален координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток и пратеник на генералния секретар към т.нар. Близкоизточен квартет.

Той бе спряган за представител на ООН за Либия със седалище в Женева, но изненадващо напусна организацията през 2020 г., за да се присъедини към Вашингтонския институт за близкоизточна политика. Създаден с подкрепата на Американско-израелския комитет за обществени въпроси (AIPAC), този институт е считан за най-влиятелната произраелска лобистка организация в САЩ.

След това Младенов пое поста генерален директор на Дипломатическата академия "Ануар Гаргаш" в Абу Даби, където бе в тясна координация със зетя на Доналд Тръмп

Джаред Къшнър при подготовката на т.нар. Авраамови споразумения за нормализиране на отношенията между Израел и Обединените арабски емирства, Бахрейн и Мароко.

Точно в този период администрацията на Тръмп го определи като надежден източник на "конструктивна обратна връзка" по време на преговорите.

Моатаз Халил, бивш постоянен представител на Египет в ООН, коментира пред The Pundit, че именно това са били и основните аргументи в полза на настоящата позиция на Младенов в Съвета за мир на Тръмп, а вероятно са и в основата на евентуалната му кандидатура за генерален секретар на ООН.

У нас пък Конституционният съд обяви за противоконституционно решението, с което предишното Народно събрание задължи служебното правителство да внесе законопроект за ратифициране на присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Става дума за решение от 13 март 2026 г. То беше внесено от лидера на ДПС Делян Пеевски и прието с гласовете на депутати от ДПС, ГЕРБ, ИТН и независими. Служебният премиер Андрей Гюров обаче сезира КС.

Съветът за мир е инициатива на американския президент, подписана от 22 държави в края на януари в Давос. Там подпис положи и Росен Желязков, докато беше премиер в оставка, но той не внесе в парламента предложение за ратификация. Целта на съвета беше да наблюдава договореното спиране на огъня в Газа и бъдещото ѝ възстановяване. Впоследствие Тръм обяви, че членството изисква солидна парична вноска.

В решението си Конституционният съд припомня, че "има трайно установена практика за разделение на властите и съобразно нея парламентът не може да навлиза в компетентността на други държавни органи, нито да се намесва неограничено във всяка сфера на държавното управление".

Съдиите казват още, че с това решение Народното събрание излиза извън пределите на собствената си компетентност, като възлага на Министерския съвет и на министъра на външните работи да изпълнят дейности и да приемат актове, които не произтичат от конституцията и Закона за международните договори на България.

Съдът намира, че парламентът осъществява недопустима от гледна точка на основния закон намеса в правомощията на Министерския съвет дали и кога да инициира пред Народното събрание процедура за ратификация на международен договор.

Външната политика е приоритет на правителството и затова парламентът не може да го задължава да внася законопроект за ратификация, обясниха конституционалисти. Те добавиха, че МС сам трябва да реши дали да внесе такъв закон за ратификация, но пък право на парламента е да го обсъжда или въобще да не го подлага на гласуване.

Специфичното е, че подобен закон трябва да се приеме с конституционно мнозинство от 160 гласа. При това положение обаче, докато законът не е ратифициран, ние не сме членове на съвета на Тръмп, смятат юристи.

Относно идеята на Тръмп Инфантино да бъде следващ генерален секретар на ООН Паоло Дзамполи, италиано-американски бизнесмен и емисар на Тръмп за глобалните партньорства, каза, че само американският президент може да има такова гениално хрумване. Според Дзамполи Инфантино би свършил страхотна работа като генерален секретар. Дзамполи добавя, че между ръководния пост на ФИФА и този на генерален секретар на ООН има много общо. Дзамполи е личен приятел на Инфантино.

Тръмп често пъти е критикувал ООН за липсата на ефективност и за неспособност да спре войните по света. В началото на настоящата година американският лидер учреди нов орган, наречен Съвет за мир, за който редица анализатори предположиха, че би могъл да се превърне в конкурентна на ООН организация, отбелязва „Ню Йорк пост“.

Сега начело на ФИФА Инфантино получава около 6 милиона долара годишно. Ако бъде избран за генерален секретар, би получавал едва около 418 000 долара на година. Засега Инфантино не е коментирал информациите относно тази идея на Тръмп. Той вече е заявил намерение да се кандидатира за преизбиране начело на ФИФА.

Обичайно постът на генерален секретар на ООН се определя на ротационен принцип и се очаква, че тази година ще бъде избран кандидат от Латинска Америка, тъй като от този регион генерален секретар е бил последно Хавиер Перес де Куеляр от Перу в периода 1982-1991 г.

Джани Инфантино е роден в Швейцария. По време на Мондиала Инфантино и ФИФА се оказаха забъркани в скандал относно отменен червен картон на американския футболист Фоларин Белогун след намеса на Тръмп. После британският в. "Гардиън" написа, че този случай не е оказал влияние върху шансовете на Инфантино за преизбиране начело на ФИФА.