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В тежки униформи на 40 градуса пек: евзоните остават на поста си в Атина

Бойка Атанасова, Атина

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Под безмилостното слънце, Евзоните не напускат поста си в Атина СНИМКА: Бойка Атанасова

Дежурен офицер бърше потта от челото на караула

Докато Гърция е в плен на една от най-силните горещи вълни това лято, а властите призовават хората да избягват излизанията в най-горещите часове на деня, евзоните от Президентската гвардия продължават да изпълняват службата си пред Паметника на Незнайния воин на площад „Синтагма" в Атина.

Температурите в гръцката столица надхвърлят 40 градуса, но церемониалната охрана остава на пост, спазвайки с безупречна точност установения ритуал. Облечени в тежките традиционни униформи, гвардейците стоят неподвижно под палещото слънце, гледка, която ежедневно привлича стотици туристи.

За здравето на евзоните се полагат специални грижи. Дежурният офицер редовно им подава вода, избърсва потта от лицата им и следи внимателно състоянието им, за да не се стигне до топлинен удар. При необходимост гвардейците се сменят по строго определен ред, без да се нарушава церемонията.

Въпреки екстремните температури смяната на караула продължава по график и остава една от най-посещаваните туристически атракции в Атина. За мнозина образът на евзоните, неподвижни под жаркото слънце, е символ на дисциплината, честта и уважението към традициите на Гърция. 

Под безмилостното слънце, Евзоните не напускат поста си в Атина СНИМКА: Бойка Атанасова
Под безмилостното слънце, Евзоните не напускат поста си в Атина СНИМКА: Бойка Атанасова
Под безмилостното слънце, Евзоните не напускат поста си в Атина СНИМКА: Бойка Атанасова
Под безмилостното слънце, Евзоните не напускат поста си в Атина СНИМКА: Бойка Атанасова
Под безмилостното слънце, Евзоните не напускат поста си в Атина СНИМКА: Бойка Атанасова
Под безмилостното слънце, Евзоните не напускат поста си в Атина СНИМКА: Бойка Атанасова
Под безмилостното слънце, Евзоните не напускат поста си в Атина СНИМКА: Бойка Атанасова
Под безмилостното слънце, Евзоните не напускат поста си в Атина СНИМКА: Бойка Атанасова
Под безмилостното слънце, Евзоните не напускат поста си в Атина СНИМКА: Бойка Атанасова

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