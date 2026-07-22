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Салмонела в Гърция, потвърдиха за заразено пилешко месо

Бойка Атанасова, Атина

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Потвърдиха за заразено пилешко месо СНИМКА: Пиксабей

Гръцките здравни власти потвърдиха лабораторно наличие на бактерията салмонела в партида пилешко филе на конкретен производител след разследване на хранително отравяне в град Ламия.

Освен в заразеното месо, салмонела е открита и при двама служители на заведение. По информация на местните медии бактерията е установена и в цяло пиле от същата фирма, като се очаква окончателно потвърждение на щама.

Проверките продължават и в други заведения, където са се хранили хора, по-късно диагностицирани със салмонелоза. От всички обекти са взети проби както от хранителните продукти, така и от персонала.

Вече е уведомена и ветеринарната служба, която проверява птицефермата и предприятието в Северна Гърция, откъдето произхожда заразената партида. Целта е да се установи дали има и други засегнати доставки, достигнали до пазара.

До момента няма регистрирани нови случаи на салмонелоза в Ламия. Въпреки това продажбите на пилешко месо са отбелязали сериозен спад, а представители на бранша настояват властите да оповестят официално кои точно партиди са изтеглени, за да не бъдат засегнати производители и търговци, които нямат отношение към случая.

Потвърдиха за заразено пилешко месо СНИМКА: Пиксабей

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