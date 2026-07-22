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Мълния уби около 30 овце в Босна и Херцеговина

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Мълния Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Мълния удари стадо овце снощи в планината Хърбина в Босна и Херцеговина и уби около 30 животни, съобщи националната телевизия БХРТ.

Гръмотевични бури обхванаха цялата страна вчера, като в района на община Бугойно, край Хърбина, са отчетени валежи от 100 мм дъжд на квадратен метър за един час, съобщи БТА.

По-рано през деня европейската система за предупреждения при бури издаде най-високото си - трето ниво на предупреждение за части от Балканите, като посочи риск от разрушителни ветрове, едра градушка и силни гръмотевични бури.

 

Мълния

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