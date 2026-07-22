18-годишната Кейли Хотъл от два филма "Годзила" загина в катастрофа

18-годишната актриса Кейли Хотъл, която изигра главната роля в два филма за „Годзила“, е загинала в автомобилна катастрофа в американския щат Мериленд във вторник, 21 юли.

Хотъл, която е глуха, е била един от двамата пътници в автомобила, когато колата е излязла от пътя. Шофьорът е откаран в местна болница с наранявания без опасност за живота. От полицията допълват, че вероятно превишената скорост е довела до катастрофата, чиито причини все още се разследват.

Кейли е израснала в семейство на глухи и общува на американски жестомимичен език от дете. Нейните родители Джошуа и Кетси Хотъл изразиха скръбта си чрез емоционални видеа в социалните мрежи, отбелязва АП.

„Майката на Кейли и четиримата ѝ братя и сестри са съкрушени“, каза баща ѝ на американски жестомимичен език. „Те са заедно у дома и тъгуват. Пътувам за Мериленд, за да върна тялото на Кейли обратно вкъщи“.

Сърцето на Хотъл е спряло преди да пристигне в болницата, след като е била транспортирана с хеликоптер от мястото на инцидента, допълни баща ѝ. „Изключително благодарен съм за 18-те години, които прекарахме заедно и ми се иска да имахме повече.“

Джошуа Хотъл се обърна и към шофьора, описан от шерифската служба като 19-годишен младеж от Фредерик. „Простил съм ти“, каза бащата на младата актриса. „Не позволявай на тази катастрофа да съсипе остатъка от живота ти.“

„Все още усещам, че Кейли е с нас“, каза майка ѝ на американски жестомимичен език, пише БТА.

Във филма „Годзила срещу Конг“ и неговото продължение „Годзила и Конг: Нова империя“ Хотъл изигра сирачето Джия, което не се плаши от страховития външен вид на Конг и създава специална връзка с него, общувайки чрез жестомимичен език.

„Толкова съм съкрушена да чуя това. Изключително много ще ни липсваш, Кейли“, написа в инстаграм нейната колежка от „Годзила“ Мили Боби Браун.

Екранният партньор на Кейли - Александър Скарсгард, който научи жестомимичен език, за да общува с Хотъл, каза пред сайта за поп култура Junkee през 2021 г., че той и останалите са били впечатлени от професионализма на младата актриса и способността ѝ бързо да претворява насоките на режисьора в играта си, отбелязва АП.

В интервю през 2024 г. Хотъл разказа чрез преводач, че не е гледала филми за чудовища, преди да бъде избрана за ролята в „Годзила“, затова баща ѝ ѝ е помогнал да разбере жанра.

„Възхищавам се на много хора, но хората, на които се възхищавам най-много, са моите родители и сестрите ми“, каза тогава Кейли.

Хотъл допълни, че докато е работила по първия филм, се е притеснявала дали ще успее да се върне към „нормалния си живот“ след това. „Хората ме разпознават в училище, да, но не е толкова страшно, колкото си мислех, че ще бъде“, каза тя.

Преди това Хотъл участва и в епизод от телевизионния сериал „Магнум“ през 2021 г.