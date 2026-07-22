Година затвор за собственик на ресторант с „Мишлен", гарнирал десерти с мравки

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Южнокорейски прокурори поискаха една година затвор за собственика на ресторант със звезди „Мишлен", обвинен, че е използвал мравки като гарнитура за десерт, съобщават местни медии.

Мравките не са сред 10-те вида насекоми, разрешени за консумация съгласно законодателството на Южна Корея. В одобрения списък попадат скакалци, пустинни скакалци, както и двупетни щурци.

В понеделник прокуратурата поиска още ресторантът, който има две звезди „Мишлен", да бъде глобен с 20 милиона южнокорейски вона (около 11 800 евро), съобщи Би Би Си.

Собственикът призна, че е сервирал мравки, но заяви, че те са били използвани само в „малка част" от 15-степенното дегустационно меню – като поръска върху сорбе. По думите му клиентите предварително били информирани, че могат да изберат и алтернативна гарнитура.

Случаят излиза наяве, след като инспектори от Министерството на безопасността на храните и лекарствата открили онлайн отзиви на посетители, публикували снимки на ястия, поръсени с мравки.

Според разследващите за период от четири години в различни ястия са били използвани около 49 000 мравки, внесени от САЩ и Тайланд.

Здравните власти установили още, че използваните мравки съдържали до 55 пъти повече тежки метали в сравнение с обичайните ядливи насекоми.

Южнокорейските власти преценяват дали даден вид насекоми може да бъде одобрен за консумация въз основа на няколко критерия, сред които безопасност на храните, токсичност, хранителна стойност и възможност за хигиенично отглеждане и обработка.

В своя защита собственикът посочил, че едва 60% от клиентите са избрали да опитат мравките, а останалите получили алтернативи като ферментирал оцет и ядливи цветя.

Той допълнил, че ресторанти в други държави, включително Австралия, Дания и Великобритания, също използват мравки като кулинарна съставка.

В съдебните документи не се посочват нито името на ресторанта, нито това на неговия собственик. В Южна Корея общо 10 ресторанта, всички разположени в столицата Сеул, притежават две звезди „Мишлен".

Гидът „Мишлен" присъжда до три звезди на ресторантите въз основа на качеството на продуктите, вкуса, техниката на готвене, индивидуалния стил на главния готвач и постоянството в качеството.

Две звезди означават, че ресторантът предлага „отлична кухня" и „си заслужава отклонението от маршрута", според критериите на „Мишлен". Очаква се съдът да произнесе присъдата си на 2 септември.

Мравките се консумират и дори се смятат за деликатес в редица страни в Азия, Африка и Латинска Америка. Тъкачните мравки и техните яйца са традиционна съставка в тайландската и камбоджанската кухня, а в Колумбия кралиците на мравките се ценят почти колкото хайвера.

Преди няколко дни стана ясно, че "Мишлен" не е одобрил ресторантите в столицата ни София. Това съобщи шеф-готвачът Борис Петров. Причината за това не е само една, но най-вече става въпрос за лошо обслужване, както и високи цени за ниско качество.

Оценката на престижната марка е комплексна и за нея най-голямо значение имат обслужването, менюто, кухнята, както и цялостното преживяване в ресторанта. Части от доклада са били представени пред ресторантьори и хотелиери миналата седмица, като се очаква след година да бъде направена нова проверка за напредъка на родните заведения.