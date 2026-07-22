Иран екзекутира мъж заради действията му в полза на Израел, САЩ и враждебни групировки

Иран екзекутира мъж по обвинения, свързани с протестите през януари, съобщи близката до съдебната власт иранска новинарска агенция Мизан, цитирана от Ройтерс.

„Мизан“ идентифицира екзекутирания като Мехди Ханеки и съобщи, че той е бил осъден на смърт заради „оперативни действия“, които са били в полза на Израел, САЩ и враждебни групировки. Той е произвеждал и е притежавал оръжия, съобщава БТА.

Само преди няколко дни Иран екзекутира други двама двама мъже, осъдени за убийството на четирима полицаи по време на окървавените протести през януари в град Исфахан в централната част на страната. Смъртните присъди на Ерфан Есфандияри и Голмохамад Мохамади бяха изпълнени след съдебни процеси.