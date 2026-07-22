ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Техническа неизправност предизвикала запалването н...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23263475 www.24chasa.bg

Иран екзекутира мъж заради действията му в полза на Израел, САЩ и враждебни групировки

1052
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Иран Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Иран екзекутира мъж по обвинения, свързани с протестите през януари, съобщи близката до съдебната власт иранска новинарска агенция Мизан, цитирана от Ройтерс.

„Мизан“ идентифицира екзекутирания като Мехди Ханеки и съобщи, че той е бил осъден на смърт заради „оперативни действия“, които са били в полза на Израел, САЩ и враждебни групировки. Той е произвеждал и е притежавал оръжия, съобщава БТА.

Само преди няколко дни Иран екзекутира други двама двама мъже, осъдени за убийството на четирима полицаи по време на окървавените протести през януари в град Исфахан в централната част на страната. Смъртните присъди на Ерфан Есфандияри и Голмохамад Мохамади бяха изпълнени след съдебни процеси.

Иран

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание