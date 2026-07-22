Хеликоптер се разби в Анкара, пострадаха двама

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Учебен хеликоптер се разби във вторник в района на Темели в турската столица Анкара, като по първоначална информация са пострадали двама души, съобщава turkiyetoday.

След инцидента на място незабавно бяха изпратени екипи на спешна помощ, пожарната и други аварийно-спасителни служби.

Подобен инцидент имаше в края на април, когато военен транспортен хеликоптер на турската армия се разби по време на учебен полет в района на Темели в Анкара.

На 25 февруари турски изтребител F-16 се разби в окръг Балъкесир, като при катастрофата загина пилотът, съобщиха тогава официалните власти.