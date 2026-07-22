Оттеглянето на Орбан разкри истинските разногласия в ЕС по санкциите срещу Русия

Посланиците на страните от Европейския съюз ще направят в сряда нов опит да постигнат окончателно споразумение по първия пакет санкции срещу Русия след оттеглянето на Виктор Орбан от власт. Това се случва, след като редица държави настояха за отпадане на ключови мерки, за да защитят интересите си в енергетиката, рибопреработването, банковия сектор и корабоплаването, пише "Политико".

В продължение на години Орбан, който поддържаше близки отношения с Кремъл и неведнъж заплашваше да блокира санкциите срещу Москва, даваше възможност на други държави членки да се противопоставят на по-строги ограничения. След като Петер Мадяр оглави правителството в Унгария и Будапеща вече не възразява срещу санкциите, тези страни са принудени открито да защитават своите позиции.

„Изненадващо и разочароващо е колко много държави членки забавиха действията си", заяви председателят на делегацията на Европейския парламент за връзките с Русия Виле Ниинистьо. По думите му е от изключително значение ЕС да продължи да засилва санкционния натиск срещу Москва в момент, когато Русия започва все по-осезаемо да усеща икономическите последици от войната и отражението им върху обществените нагласи.

Очакванията са държавите членки все пак да постигнат споразумение, но преди това вероятно ще бъдат необходими още компромиси. Седем източници, участвали в подготовката на санкционния пакет, са заявили пред POLITICO, че част от първоначално предложените мерки вече са били смекчени или изцяло отпаднали.

Пакетът, представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен през юни, е 21-вият, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна. След приемането на 20 пакета санкции дипломати признават, че възможностите за нови ограничения стават все по-ограничени, а преговорите все по-често се сблъскват с националните икономически интереси на отделните държави. За приемането на санкциите е необходимо единодушното одобрение на всички 27 страни членки.

„След 20 пакета вече няма лесни решения. Все по-често се сблъскваме с конкретните интереси на отделните държави членки, затова трябва да се търси баланс", коментира европейски дипломат, участвал в преговорите.

До момента Гърция отказва да подкрепи 21-вия пакет заради предложението да бъде забранено на компании от ЕС да превозват руски втечнен природен газ до трети държави. Атина, която контролира най-големия търговски флот в света, е обезпокоена от въздействието върху гръцка компания, оперираща ледоразбиващи танкери за износ на руски втечнен природен газ.

Според дипломати гръцкият посланик е предупредил, че подобна мярка може да доведе до пререгистрация на корабите под флаговете на други държави, където правилата ще бъдат още по-трудни за прилагане.

„Опитваме се да намерим решение, но спорът с Гърция показва, че вече се сблъскваме с ключови икономически интереси", коментира друг европейски дипломат.Заедно с Малта и Кипър, Гърция първоначално изрази резерви и към шестмесечното удължаване на замразяването на тавана от 44,10 долара за барел върху цената на руския петрол. Страните от ЕС временно отложиха решението, като запазиха действащия режим до четвъртък. Очакванията са удължаването да бъде одобрено, ако бъде намерен компромис по гръцките възражения срещу ограниченията за превоза на руски втечнен природен газ.

Преговорите бяха усложнени и от намесата на Австрия в защита на втората по големина банка в страната – „Райфайзен Банк Интернешънъл". Финансовата институция от години настоява за обезщетение заради това, което определя като незаконно отчуждаване на нейни активи в Русия на стойност 2,44 млрд. евро чрез прехвърляне на замразени средства, принадлежащи на руски олигарх.

Австрия е поставяла този въпрос и при предишни пакети санкции, но според участници в преговорите за първи път той е довел до забавяне в последния момент. Европейската комисия е предложила случаят да бъде разгледан в рамките на следващ пакет санкции.

Междувременно няколко държави успяха да отпадне предложението за постепенно прекратяване на вноса на руска риба, въпреки че Москва продължава да реализира приходи от над половин милиард долара годишно от износ за Европейския съюз. Първоначалният проект предвиждаше забрана за внос на треска, пикша и сайда, но предложението беше оттеглено след опасения за повишаване на потребителските цени и негативно отражение върху европейската рибопреработвателна индустрия.

По-ранни версии на санкционния пакет включваха и санкции срещу патриарха на Руската православна църква Кирил, както и ограничения за бивши военнослужещи от руските въоръжени сили.

България се противопостави на включването на патриарх Кирил в санкционния списък. Италия също внесе официално възражение, като според европейски дипломат Ватиканът не подкрепя налагането на санкции срещу предстоятел на друга християнска църква.

„Това е проява на солидарност с папата", коментира дипломатът. В крайна сметка патриарх Кирил не беше включен в окончателния текст на санкционния пакет.

Франция и Италия, които издават голям брой визи на руски граждани, също възразиха срещу ограниченията за бивши военнослужещи от руските въоръжени сили. Според двете държави механизмът за определяне на лицата, които трябва да попаднат под санкциите, все още не е достатъчно изяснен, поради което предложените мерки бяха значително смекчени.

Въпреки направените отстъпки пакетът предвижда десетки руски банки да бъдат изключени от международната система за финансови разплащания SWIFT. Освен това над 250 души ще бъдат включени в санкционния списък със забрана за пътуване в Европейския съюз – най-голямото разширяване на този списък от 2023 г. насам.

„С оглед на запазването на тавана на цената на руския петрол и ограниченията за издаване на визи на бивши руски военнослужещи, пакетът е доста амбициозен", коментира европейски дипломат.

Въпреки това направените компромиси охладиха очакванията, че след оттеглянето на Виктор Орбан приемането на нови санкции срещу Русия ще стане значително по-лесно.

„Орбан беше труден партньор в преговорите", заяви друг европейски дипломат. „Но той никога не е блокирал изцяло приемането на санкционен пакет."