Токио призова мъжете да носят шорти на работа. Жените: Не искаме да гледаме космати крака

С покачването на летните температури все повече японски мъже показват крака на работното място. Управлението на Токио насърчава служителите да заменят традиционните костюми и вратовръзки с по-непринудено облекло, включително тениски, маратонки и къси панталони. Това обаче притеснява дамите на работното място, които изпитват дискомфорт от това да гледат косматите крака на своите колеги, докато на тях им се налага да продължават да ходят с чорапогащници.

Губернаторът на Токио Юрико Коике въведе инициативата Tokyo Cool Biz ("Спортно елегантния Токио") през април с цел да разшири утвърдената си кампания за по-леко облекло през лятото, която вече се е превърнала в традиция.

Почти четири месеца по-късно новото правило, позволяващо носенето на къси панталони в офиса, предизвиква смесени реакции, отбелязва Би Би Си.

Някои приветстват по-свободния дрескод, тъй като им позволява да работят по-комфортно в жегите. Други обаче смятат, че мярката е несправедлива към жените, които все още се очаква да носят чорапогащници, когато показват краката си. Има и жени, които се оплакват от т.нар. „тормоз на косматите крака" – явление, наречено в социалните мрежи с японската дума sunehara (春原), което описва дискомфорта от гледката на окосмените крака на колегите им.

„Искаме да дадем на хората повече възможности в тези тежки горещини, а не да им казваме какво да носят. Не би трябвало да има проблем, стига работното облекло да не е обидно за никого", казва пред медията Нобору Ватанабе, служител по екологичните въпроси в Столичното правителство на Токио.

Според проучване на клиниката Gorilla Clinic от юни 53,5% от анкетираните са против носенето на къси панталони в офиса през лятото, докато 46,5% подкрепят препоръката.

Основната причина за неодобрението – както при мъжете, така и при жените – са притесненията, свързани с формата на тялото и окосмяването. Данните показват, че значително повече жени са участвали в проучването, което според клиниката подсказва, че именно те по-трудно приемат гледката на голите крака на мъжете в офиса.

През последните години все повече японци, особено в стартъп компании и технологичния сектор, започнаха да се обличат по-неофициално. Тази година обаче препоръките на властите в Токио направиха подобен стил по-социално приемлив. Въпреки това много мъже признават, че се чувстват неудобно заради окосмяването по краката си.

Директорът на Gorilla Clinic Акифуми Фунацу разказва, че все повече клиенти посещават клиниката не само по козметични причини, а и защото смятат обезкосмяването за въпрос на „социален етикет", когато носят къси панталони. По думите му много жени смятат, че мъжете трябва да имат по-малко окосмяване по краката, което кара някои да прибягват до лазерна епилация, за да не предизвикват неудобство у околните.

Юрико Коике поставя началото на инициативата още през 2005 г., когато е министър на околната среда на Япония. Тогава тя стартира националната енергоспестяваща кампания, насърчаваща служителите да заменят саката и вратовръзките с ризи с къс ръкав.

Правителствените лидери също участват в инициативата, като тогавашният премиер Джуничиро Коидзуми често се появява публично без сако и вратовръзка, за да популяризира кампанията.

След разрушителното земетресение и цунами в Тохоку през март 2011 г. правителството разширява инициативата с програмата Super Cool Biz ("Супер спортно елегантни"), която въвежда още по-свободни правила за облекло с цел намаляване на потреблението на електроенергия както в офисите, така и у дома.

Подобно на много други държави, Япония преживява рекордни горещини, съчетани с високи цени на енергията, предизвикани от нестабилността в Близкия изток.

Метеоролозите предупреждават за екстремни температури това лято. Японската метеорологична агенция дори започна да използва термина „кокушо-би" (kokusho-bi) – „жестоко горещ ден", когато температурите надхвърлят 40 градуса по Целзий.

Последните седмични данни показват, че седем души са починали от топлинен удар, а 4580 души са били приети в болница в периода 6–12 юли, сочат данни на Агенцията за управление при пожари и бедствия.

Освен че съветват хората да приемат повече течности и да използват климатици, властите насърчават и други мерки срещу жегата. В цялата страна се продават дрехи с вградени вентилатори, мокри охлаждащи кърпи, чадъри с UV и топлинна защита и преносими вентилатори.

Експерти от Японската академична мрежа за намаляване на риска от бедствия подчертават, че организмът се нуждае от няколко седмици, за да се адаптира към високите температури. Затова препоръчват подготовката за летните жеги да започва още през дъждовния сезон, преди настъпването на най-горещите месеци.

Допълнително предизвикателство е високата влажност в Япония, която затруднява изпаряването на потта и намалява естествената способност на организма да се охлажда.