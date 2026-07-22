Тропическа буря премина през Мексиканския залив

Тропическата буря „Берта“ премина през североизточната част на Мексиканския залив и заплашва със силни гръмотевични бури и проливни дъждове и цяла Североизточна Америка, предаде Ройтерс.

„Берта“, втората буря от сезона на ураганите в Атлантическия океан, се намираше на около 170 км югоизточно от град Мобайл, в американския щат Алабама, по данни на Националния център на САЩ за ураганите. Ветровете на стихията са с постоянна скорост на вятъра от 95 км/ч. Тя се движеше на запад със скорост 10 км/ч, като се очакваше да достигне сушата в Луизиана късно тази вечер и да отслабва постепенно до петък, предава БТА.

Предупрежденията за тропическа буря обхващаха района от Флорида на запад до крайбрежието на Луизиана, включително градовете Ню Орлиънс и езерото Поншартрейн. Центърът за урагани предупреди летовниците за опасни вълни и течения. Компанията „Шеврон“ съобщи, че като предпазна мярка спира производството в своя обект „Петрониус“ в Мексиканския залив, а целият свързан с него персонал се премества на сушата в подготовка за бурята. Прехвърля се и персонал от другите си две платформи.

Очаква се основната заплаха от „Берта“ да бъдат обилните валежи и наводнения по места. Прогнозите предвиждат над 10 см дъжд по части от централното крайбрежие на Мексиканския залив до утре.

Освен това се прогнозират многобройни силни гръмотевични бури от долината на Охайо до щатите от Средноатлантическия регион и Североизтока. Синоптиците заявиха, че има риск и от торнадо в някои райони.