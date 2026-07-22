Австрия откри полицейски участък в родната къща на Хитлер

Родната къща на Адолф Хитлер в австрийския град Браунау ам Ин вече е полицейски участък. След няколкогодишен ремонт сградата отваря врати днес с ново предназначение, което има за цел да предотврати превръщането ѝ в място за поклонение на неонацисти, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Преустройството е струвало около 20 милиона евро. В обновената сграда, която включва основната постройка, пристройки и вътрешен двор, ще се помещават служители на областната дирекция на полицията и на местния полицейски инспекторат.

Къщата, в която Хитлер е роден на 20 април 1889 г., дълги години е била частна собственост. През 2017 г. тя преминава в ръцете на австрийската държава след съдебен спор. Експертна комисия отхвърля предложенията сградата да бъде съборена или превърната в музей и препоръчва тя да бъде преустроена така, че максимално да изгуби разпознаваемия си облик.

През годините родният дом на Хитлер нееднократно е привличал крайнодесни екстремисти. Според австрийските власти използването му като полицейски участък не само ограничава риска от превръщането му в символично място за неонацисти, но и позволява при необходимост подозрителни лица да бъдат проверявани незабавно.

Адолф Хитлер е инициатор на Втората световна война, отнела живота на най-малко 60 милиона души. По време на Холокоста нацисткият режим избива около 6 милиона евреи.