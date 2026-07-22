Милионер инфлуенсър арестуван гол пред паметник на Константинос Караманлис в Миконос

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Необичаен инцидент предизвика силен обществен отзвук на остров Миконос, след като 26-годишен инфлуенсър, милионер с нидерландски и нигерийски произход, беше арестуван, след като позирал чисто гол пред бюста на бившия гръцки министър-председател Константинос Караманлис.

Случаят е от вторник (21 юли) и е шокирал както местните жители, така и туристите. Макар Миконос да е известен с ексцентричната атмосфера и нестандартните прояви, този инцидент предизвика сериозно недоволство.

По разкази на очевидци младият мъж първо започнал да танцува, а след това свалил дрехите си и позирал пред паметника, привличайки вниманието на десетки минувачи.

За задържането му се наложила намесата на четирима полицаи, тъй като той оказал съпротива при ареста.

Според гръцките медии задържаният е известен инфлуенсър в модната индустрия, който разполага със значително лично състояние и има международна популярност в социалните мрежи.

Гръцките власти очакват резултатите от токсикологичните изследвания, за да установят дали мъжът е бил под въздействието на алкохол или наркотични вещества, или е извършил демонстративната проява единствено с цел да привлече повече внимание и последователи в социалните мрежи.