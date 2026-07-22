Производството на нефт и газ в Китай достигна рекордно високо ниво

Общото производство на нефт и газ в Китай достигна 420 милиона тона нефтен еквивалент през 2025 г., което представлява нов рекорд, съобщи Националната енергийна администрация.

Производството на суров нефт достигна рекордно високо ниво от 216 милиона тона през 2025 г., докато производството на природен газ отбеляза годишен ръст от над 10 милиарда кубически метра за девета поредна година, което бележи значително подобрение в капацитета на страната за независима енергийна сигурност. Производството на шистов нефт в Китай надхвърли 8,5 милиона тона през 2025 г., което е десетократно увеличение спрямо 2018 г.

В доклад на Националната енергийна администрация се отбелязва, че в периода от 2019 до 2025 г. нефтогазовият сектор изцяло е изпълнил седемгодишния план за действие за стимулиране на проучването и разработването на нефт и газ в страната.

През 2026 г. секторът стартира нов кръг от стратегически кампании за проучване и разработване на нефт и газ и продължи да увеличава инвестициите. Секторът ще поддържа производството на суров нефт в страната над 200 милиона тона, като същевременно ще увеличи още повече производството на природен газ.