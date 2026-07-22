Китай разпредели субсидии за отглеждане на деца на над 25 млн. бебета през 2026 г.

Китай разпредели тазгодишните субсидии за отглеждане на деца на 25,16 милиона бебета, съобщи във вторник Държавната здравна комисия.

Националната програма за субсидии, която беше въведена през 2025 г. като част от усилията на страната да изгради общество, по-благоприятно за раждаемостта, осигурява 300 юана (около 44,17 щатски долара) месечно за всяко дете на възраст под три години.

Министерството на финансите на Китай съобщи през юни, че е отпуснало 99,9 милиарда юана от средствата на централното правителство за субсидии за грижи за деца през тази година. Очаква се общите разходи по програмата, включително вноските от местните власти, да достигнат около 110 милиарда юана през 2026 г.

Схемата се въвежда в момент, в който Китай е изправен пред нарастващ демографски натиск. От 2022 г. населението на страната намалява, докато броят на възрастните хора продължава да нараства. Предизвикателствата, сред които спадащата раждаемост и застаряването на населението, стават все по-осезаеми.