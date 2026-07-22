Китай одобри за продажба иновативно лекарство за нарколепсия

Ново лекарство, разработено съвместно и подадено за одобрение за пускане на пазара в Китай, САЩ, Япония и други страни, получи одобрение за продажба в Китай и може да се използва при пациенти с нарколепсия, съобщи CCTV News, позовавайки се на Националната администрация по медицинските продукти.

Одобрението бележи пробив за Китай в глобалното разработване на иновативни лекарства. Нарколепсията е хронично, рядко неврологично заболяване, класифицирано в два типа. Основният ѝ симптом е неконтролируема сънливост, при която пациентите внезапно заспиват, докато говорят, ядат или разговарят.

Заболяването е включено във втория национален списък на редките заболявания в Китай, като според оценки разпространението му в световен мащаб е около 4 на 10 000 души. По-голямата част от пациентите са подрастващи и деца, а заболяването, което често е съпроводено с множество усложнения, може сериозно да засегне ученето, работата и ежедневието им.

Експертите посочват, че съществуващите методи за лечение на това рядко сънно разстройство се фокусират главно върху облекчаването на симптомите, но са необходими нови терапии, насочени към причините за заболяването. Според CCTV News, одобрените лекарства в световен мащаб имат ограничена ефикасност и потенциални рискове като хронично увреждане на органи, психологическа или физическа зависимост и когнитивен спад.

Иновативното лекарство премина през глобални многоцентрови клинични изпитвания с участието на пациенти от 19 държави и региони, включително и юноши. Клиничните данни показват, че лекарството може да подобри основните симптоми на заболяването и се очаква в бъдеще да се превърне в опция за лечение.