Китай представи документ за глобално управление на киберпространството пред ООН

Първото заседание на Постоянния механизъм на ООН за глобална киберсигурност се проведе от 20 до 24 юли в седалището на ООН в Ню Йорк. Китайската делегация представи „Документ за позицията на Китай относно глобалното управление на киберпространството в ерата на цифровизацията и изкуствения интелект". След киберсуверенитета, този път китайската страна предложи важни принципи на цифровия суверенитет, което представлява най-новата мярка на Китай за реализиране на инициативата за глобално управление и насърчаване на изграждането на общност на поделена съдба в киберпространството.

Документът призовава за зачитане на цифровия суверенитет и съвместно насърчаване на всеобхватно развитие. В него се посочва, че всяка държава има правото самостоятелно да избира пътя за развитие на цифровите и интелигентните технологии, включително изкуствения интелект, в зависимост от националните си условия, както и правото самостоятелно да избира технологии, продукти и услуги в областта на изкуствения интелект, и не трябва да бъде принуждавана да заема определена позиция.