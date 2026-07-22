ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доживотен затвор за сомалийските пирати, отвлекли ...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23263806 www.24chasa.bg

Китай представи документ за глобално управление на киберпространството пред ООН

КМГ

724
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Първото заседание на Постоянния механизъм на ООН за глобална киберсигурност се проведе от 20 до 24 юли в седалището на ООН в Ню Йорк. Китайската делегация представи „Документ за позицията на Китай относно глобалното управление на киберпространството в ерата на цифровизацията и изкуствения интелект". След киберсуверенитета, този път китайската страна предложи важни принципи на цифровия суверенитет, което представлява най-новата мярка на Китай за реализиране на инициативата за глобално управление и насърчаване на изграждането на общност на поделена съдба в киберпространството.

Документът призовава за зачитане на цифровия суверенитет и съвместно насърчаване на всеобхватно развитие. В него се посочва, че всяка държава има правото самостоятелно да избира пътя за развитие на цифровите и интелигентните технологии, включително изкуствения интелект, в зависимост от националните си условия, както и правото самостоятелно да избира технологии, продукти и услуги в областта на изкуствения интелект, и не трябва да бъде принуждавана да заема определена позиция.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание