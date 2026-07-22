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КМГ: МВнР: Китайско-европейските търговско-икономически отношения се основават на взаимна изгода и печелившо сътрудничество

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 21 юли говорителят на Министерството на външните работи на Китай Лин Дзиен отговори на въпрос, свързан с търговско-икономическите отношения между Китай и ЕС. Той заяви, че тяхната същност е взаимната изгода и сътрудничеството, от което печелят и двете страни.

Лин Дзиен подчерта, че Китай никога не е преследвал целенасочено търговски излишък спрямо Европа. Структурата на търговията между Китай и Европа е резултат от съвместното въздействие на множество фактори, включително международното разделение на труда и сравнителните предимства на различните държави.

Той подчерта още, че протекционизмът не е изход, защото правилният път е сътрудничество, основано на взаимна изгода. Китай не е първопричината за търговско-икономическите проблеми, пред които е изправена европейската страна, а може да бъде неин партньор в тяхното решаване.

Лин Дзиен изрази надежда Франция и Германия, като водещи държави в Европейския съюз, да проявят присъщите на големите държави разум и прагматизъм, да изиграят конструктивна роля и да насърчат ЕС и Китай да работят в една посока, като се придържат към разрешаването на взаимните въпроси чрез диалог и консултации.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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