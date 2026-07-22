ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За всекиго по нещо - телефон, таблет или моден акс...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23263838 www.24chasa.bg

Китай вече е основен търговски партньор на над 160 държави и региона по света

КМГ

676
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес сутринта Пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция. По време на нея беше съобщено, че от началото на годината досега е одобрен вносът на 138 вида селскостопански продукти, включително белгийски ябълки, както и на 29 вида хранителни стоки от 15 държави. Произходът на внасяните храни вече обхваща над 150 държави и региона по света. В момента Китай се е утвърдил като основен търговски партньор на повече от 160 държави и региона в света, а все повече качествени стоки прекосяват океаните, за да попаднат в „пазарските колички" на китайските потребители.

Митническата администрация ще продължи да опростява процедурата за възстановяване на ДДС при напускане на страната за чуждестранните туристи. От 1 юли заявленията за възстановяване на суми под 10 000 юана ще се обработват чрез режим на извадкова проверка, а в бъдеще чрез оптимизиране на контрола ще се подобрява и преживяването при покупките за входящите пътници.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание