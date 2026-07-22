Китай вече е основен търговски партньор на над 160 държави и региона по света

Днес сутринта Пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция. По време на нея беше съобщено, че от началото на годината досега е одобрен вносът на 138 вида селскостопански продукти, включително белгийски ябълки, както и на 29 вида хранителни стоки от 15 държави. Произходът на внасяните храни вече обхваща над 150 държави и региона по света. В момента Китай се е утвърдил като основен търговски партньор на повече от 160 държави и региона в света, а все повече качествени стоки прекосяват океаните, за да попаднат в „пазарските колички" на китайските потребители.

Митническата администрация ще продължи да опростява процедурата за възстановяване на ДДС при напускане на страната за чуждестранните туристи. От 1 юли заявленията за възстановяване на суми под 10 000 юана ще се обработват чрез режим на извадкова проверка, а в бъдеще чрез оптимизиране на контрола ще се подобрява и преживяването при покупките за входящите пътници.