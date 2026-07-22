КМГ: Основното образование в Китай достига средното ниво на страните с високи доходи

Днес в Пекин се проведе Общокитайската работна среща за основното образование. От Министерството на образованието съобщиха, че към момента в страната има 430 000 начални и средни училища и детски градини, 220 милиона ученици и 15,77 милиона учители на пълно работно време. Така е изградена най-голямата и качествена система за основно образование в света, която като цяло достига средното ниво на страните с високи доходи.