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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23263856 www.24chasa.bg

Китай ще построи и реконструира 500 000 км. селски пътища до 2030 г.

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес пресслужбата на Държавния съвет проведе поредна пресконференция от поредицата „Старт на 15-ия петгодишен план", на която представител на Министерството на транспорта заяви, че до 2030 г. страната ще е изградила в основни линии модерна интегрирана транспортна система.

През периода на 15-ия петгодишен план Китай ще продължи изграждането на големи транспортни коридори, обхващащи различни региони и речни басейни, като ще се стреми да повиши степента на завършеност на основната структура на националната интегрирана многоизмерна транспортна мрежа от сегашните 91% до 95%. До 2030 г. ще бъде осъществена модернизация и цифровизация на около 80 000 километра транспортна инфраструктура и ще бъдат построени или реконструирани 500 000 километра селски пътища. Делът на населението в големите градски агломерации, което разполага с възможност за пътуване до работното място в рамките на 1 час, ще достигне 75%.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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