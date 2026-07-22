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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23263866 www.24chasa.bg

Жена загина при руска атака с дронове срещу Одеска област

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Руски дрон

Една жена е загинала при руска атака с дронове срещу Одеска област през изминалата нощ. Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в „Телеграм".

По думите му при поредната атака е била поразена гражданска инфраструктура. Нанесени са щети по магистрален газопровод, което е довело до разхерметизирането му и до възникването на пожар. Към момента екипите продължават работата по овладяването на огъня, а компетентните служби отстраняват последиците от удара.

Според последното официално преброяване в Украйна в Одеска област живеят над 150 000 етнически българи, което ги нарежда на трето място по численост сред населението на региона. В град Одеса българската общност наброява около 50–60 хиляди души, а най-големите компактни български общности са в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район, пише БТА.

Руски дрон

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