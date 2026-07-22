Оранжев код за бури и проливни дъждове в Букурещ и няколко румънски окръга

Националната метеорологична администрация на Румъния обяви поредица от предупреждения за опасно време, включително оранжев и жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури, силен вятър и градушки, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

Оранжев код е издаден за Букурещ и населени места в окръзите Олт, Гюргево и Телеорман. В столицата и в Олт се очакват интензивни валежи между 25 и 40 литра на квадратен метър, придружени от чести мълнии. За Олт синоптиците предупреждават и за пориви на вятъра със скорост от 70 до 90 км/ч, както и за градушки с размер между 2 и 4 сантиметра. Подобни метеорологични явления се прогнозират и в окръг Гюргево.

Предупреждение от първа степен – жълт код – е в сила за планинските райони на окръг Горж и община Падеш. Там се очакват валежи от 15 до 25 литра на квадратен метър, гръмотевични бури, вятър със скорост до 70 км/ч и дребна градушка с диаметър 1–2 сантиметра.

Хидролозите също издадоха червен код за опасност от наводнения по притоците на река Провица в окръг Прахова. Жителите на района са били предупредени чрез системата RO-ALERT. Съобщение чрез системата е получено и от жителите на Букурещ заради оранжевия код за проливни дъждове в столицата.

Междувременно силна буря, преминала снощи през Крайова и други райони в окръг Долж, е причинила десетки инциденти. Паднали са множество дървета върху пътища и паркирани автомобили, наводнени са 15 къщи и дворове, а силният вятър е отнесъл покриви.

Пожарникарите са реагирали на общо 49 сигнала, като в Крайова са изпомпвали вода от наводнени домове и дворове.