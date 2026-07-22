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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23263939 www.24chasa.bg

Украйна е атакувала логистични обекти и кораби от руския „сенчест флот"

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Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са нанесли удари по обекти в руския Краснодарски и Ставрополски край, които според него служат като логистични центрове за доставка на компоненти за дронове и друга техника за руската армия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му са били поразени също петролен склад, танкер и четири товарни кораба от т.нар. руски „сенчест флот" в Черно и Азовско море.

По-рано Москва отхвърли твърденията, че логистичен център на компанията „Уайлдберис" се използва за военни цели.

Ройтерс съобщава още, че Украйна е дала съгласие да изнася дронове за Съединените щати в рамките на програмата на Пентагона „Доминация чрез дронове". Според информацията шест украински компании са получили разрешение да доставят по около 100 дрона всяка.

Към момента няма официално потвърждение от Киев или Вашингтон относно информацията за износа на дронове.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

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