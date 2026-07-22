ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Техническа неизправност предизвикала запалването н...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23264007 www.24chasa.bg

Пожари в електроподстанции в окупирания Крим след атака с дронове

672
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
От 1 до 20 юли украинските безпилотни сили са поразили 104 електроразпределителни подстанции в окупираните от Русия територии Снимка: Снимка: Архив

Пожари са избухнали в електроразпределителни подстанции в Ялта и Алуща в окупирания Крим след атака с дронове през изминалата нощ, съобщиха Укринформ и БТА, позовавайки се на канала в „Телеграм" „Кримски вятър".

Според публикацията една от повредените подстанции в Ялта е обхваната от пожар. Каналът съобщава още, че е възникнал пожар и в електроподстанция в Алуща.

Укринформ припомня, че в периода от 1 до 20 юли украинските безпилотни сили са поразили 104 електроразпределителни подстанции в окупираните от Русия територии, включително на Кримския полуостров.

От 1 до 20 юли украинските безпилотни сили са поразили 104 електроразпределителни подстанции в окупираните от Русия територии

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание