Пожари в електроподстанции в окупирания Крим след атака с дронове

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Пожари са избухнали в електроразпределителни подстанции в Ялта и Алуща в окупирания Крим след атака с дронове през изминалата нощ, съобщиха Укринформ и БТА, позовавайки се на канала в „Телеграм" „Кримски вятър".

Според публикацията една от повредените подстанции в Ялта е обхваната от пожар. Каналът съобщава още, че е възникнал пожар и в електроподстанция в Алуща.

Укринформ припомня, че в периода от 1 до 20 юли украинските безпилотни сили са поразили 104 електроразпределителни подстанции в окупираните от Русия територии, включително на Кримския полуостров.