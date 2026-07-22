САЩ обещаха защита на България срещу Иран

Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (USEUCOM) обяви, че работи в тясно сътрудничество с българското правителство, за да противодейства на всякакви потенциални заплахи.

"САЩ разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, включително България, и ние работим в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с нашите съюзници и партньори в по-широкия регион, за да останем бдителни срещу – и да противодействаме – на всякакви потенциални заплахи", се казва в позиция на USEUCOM от вторник сутринта.

Във вторник следобед Иран пък отправи заплаха срещу България заради разполагането на американски самолети цистерни на авиобаза "Безмер". Те ще бъдат използвани за зареждане на бойни самолети, които атакуват Иран.

Със спешна нота в петък САЩ са поискали от правителството да базират 8 самолета на военното летище "Безмер", обяви в понеделник премиерът Румен Радев. По-късно от проекторешението на МС стана ясно, че се иска престой от 24 юли до 1 октомври. Американските самолети кацнаха за пръв път в България на 19 февруари. Тогава от посолството на САЩ у нас, а и от Министерството на отбраната обясниха, че става въпрос за участие в учение на НАТО, свързано с дейностите по усилена бдителност на алианса. А личният състав бе за обслужване на самолетите.