Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела достигна 5 346

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Броят на загиналите при двете силни земетресения, разтърсили Северна Венецуела на 24 юни, достигна 5346 души, след като властите потвърдиха смъртта на още 68 души, предаде агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Трусовете с магнитуд 7,2 и 7,5 причиниха тежки разрушения в северните части на страната. По официални данни ранените са 16 740, а 17 907 души все още нямат постоянно жилище.

Правителството съобщи, че 23 122 души са настанени в 107 временни центъра. Помощ е оказана на 128 324 семейства, засегнати от бедствието.

Според официалния доклад земетресенията са повредили 856 сгради, а други 190 са напълно разрушени. След двата основни труса са регистрирани 1405 вторични труса.

Изпълняващата длъжността президент Делси Родригес обяви, че над 240 засегнати семейства вече са получили нови жилища, предоставени от държавата.

Венецуелските власти призоваха роднините на изчезнали хора доброволно да предоставят ДНК проби, за да се ускори идентифицирането на жертвите.

В съвместно изявление Националната служба по съдебна медицина и Министерството на вътрешните работи приканиха семействата, които смятат, че техни близки може да са сред неидентифицираните тела в моргите в щата Ла Гуайра или в столицата Каракас, да съдействат за извършването на генетични изследвания.

Властите все още не са публикували официални данни за броя на изчезналите. Според неправителствени организации, събиращи сигнали след бедствието, около 29 500 души продължават да са в неизвестност.

По непотвърдени данни, цитирани от Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси, броят на изчезналите може да достигне 50 000 души.