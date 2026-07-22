Техеран отрече двама френски дипломати да са били малтретирани в Иран

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Иран отхвърли твърденията, че службите за сигурност са малтретирали двама френски дипломати при инцидент, предизвикал спор между Техеран и Париж, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Франция твърди, че мобилните телефони на дипломатите са били иззети, не им е било позволено да се свържат с посолството и са получили словесни заплахи. Според Париж културният аташе е бил ударен, а действията на иранските служби са нарушили международните дипломатически норми.

Заради случая френското Външно министерство привика иранския шарже д'афер. Париж поиска от властите в Техеран да изяснят случилото се, да накажат извършителите и да гарантират сигурността на френските дипломатически представителства и служители в съответствие с международните си задължения.

Представителят на иранското Външно министерство Мохамад Танханеи заяви, че двамата служители на френското посолство са били разпитани заради срещи с лица, разследвани от иранските власти по съображения за сигурност.

По думите му служителите на силите за сигурност са предали двамата на дипломатическата полиция веднага след установяването на връзката им с френското посолство. Танханеи отрече срещу тях да са били отправяни заплахи.

Френското Външно министерство засега не е коментирало изявлението на Техеран.

По-рано през седмицата френският външен министър Жан-Ноел Баро предупреди иранския си колега Абас Арагчи, че инцидентът няма да остане без последствия.

Според публикация в профила на Арагчи в Телеграм иранският министър е заявил пред Баро, че поведението на двамата дипломати е било „в разрез с конвенциите и непрофесионално". Той не е уточнил какви действия има предвид.

Арагчи призова Париж да не допуска повторение на подобни случаи. По думите му спазването на законите на приемащата държава и общоприетите дипломатически норми е необходимо условие за продължаване на дейността на чуждестранните мисии.