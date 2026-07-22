Орбан обяви представителите на новото управление в Унгария за „нелегитимни"

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Бившият унгарски премиер Виктор Орбан определи като „нелегитимни" официалните представители, избрани от новото управление на партията ТИСА на премиера Петер Мадяр, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Орбан заяви, че опозицията ще използва всички налични мирни средства в борбата си срещу това, което той определи като тирания на правителството.

Бившият премиер, който загуби властта след изборите през април, съобщи още, че унгарската прокуратура е иззела сървърите на неговата партия ФИДЕС.

Ден по-рано от формацията обявиха, че представители на държавното обвинение са извършили обиск в центъра за данни, където се намират сървърите ѝ.

В изявление в социалните мрежи ФИДЕС посочи, че разследващите са пристигнали без предварително предупреждение с намерение да изземат комуникационната система и базите данни на партията.