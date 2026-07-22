Седем задържани преди срещата на НАТО в Анкара бяха пуснати под домашен арест

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Седем души, задържани при операции преди срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли, бяха освободени от ареста. Мерките им за неотклонение са променени на домашен арест, съобщи онлайн изданието „Биргюн", цитирано от БТА.

Сред освободените са екоактивисти, университетски преподаватели и журналисти. Един от тях е главният редактор на новинарския сайт и ЛГБТИ портал „Хаос" Йълдъз Тар. Той беше задържан на 23 юни, а два дни по-късно – обвинен в „принадлежност към въоръжена терористична групировка".

Под домашен арест е пусната и преподавателката във Факултета по политически науки на Анкарския университет доц. д-р Емел Мемиш. Тя е сред членовете на турската фондация „ТЕМА", които бяха освободени от ареста. Организацията работи за опазване на околната среда, борба с ерозията и насърчаване на залесяването.

Адвокатът на фондацията Сюлейман Четин определи решението като поправяне на голяма грешка и изрази надежда, че скоро ще бъде отменен и домашният арест.

„Доброволците на „ТЕМА" са хора, които обичат земята. Никой не може да премахне страданието, което те изживяха, докато бяха лишени от свобода", заяви Четин.

Мерките за сигурност в турската столица бяха засилени преди срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли 2026 г. Част от тях бяха операциите, при които се стигна до арести.

Над 100 души бяха задържани и по време на протест срещу срещата на лидерите от Алианса. Демонстрацията беше организирана от Турската комунистическа партия въпреки забраната за провеждането на подобни прояви.

Срещата на върха беше охранявана от 48 841 полицаи и 7447 служители на жандармерията. За киберсигурността отговаряха 638 експерти.