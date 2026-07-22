Трима пилоти на British Airways са с хранително натравяне след закуска в Индия

Трима пилоти на British Airways са получили хранително отравяне след престой в индийския град Хайдерабад, като един от тях е бил в критично състояние по време на полета до Лондон и се е наложило да бъде поставен на кислород, пише "Дейли мейл".

Инцидентът е станал по време на 10-часов и половина полет за летище „Хийтроу". Заради тежкото си състояние единият пилот е бил обявен за неспособен да изпълнява задълженията си. Останалите двама са продължили да управляват самолета, въпреки че и при тях са се появили симптоми, които се засилили след кацането във Великобритания.

Разследването показва, че тримата са закусвали заедно в хотелския ресторант в Хайдерабад и са пили бутилирана вода, доставена от външен доставчик. Медицински екипи са взели проби, за да установят какво е причинило отравянето. Пилотите са подали и доклади за авиационната безопасност.

Според източници от синдиката на пилотите BALPA ръководството е било многократно предупреждавано за лошите хигиенни условия в хотела, където са били настанявани екипажите. По информация на запознати са постъпвали десетки оплаквания, но проблемът не е бил решен.

От British Airways съобщиха, че безопасността на полета не е била застрашена. Компанията вече преразглежда възможностите за настаняване на своите екипажи в Хайдерабад.

„Здравето и благополучието на нашите служители са наш основен приоритет. След отделни случаи на заболяване извършваме преглед на условията за настаняване на екипажите в тази дестинация. По време на полета един от пилотите се почувства зле, но самолетът продължи безопасно към Лондон и кацна нормално. В нито един момент сигурността на пътниците и екипажа не беше компрометирана", заявиха от авиокомпанията.