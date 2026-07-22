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Зеленски предложи нов ръководен пост на Михайло Федоров

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Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

Украинският президент Володимир Зеленски е предложил на бившия министър на отбраната Михайло Федоров ръководен пост, свързан с обединяването и по-нататъшното развитие на технологичните способности на страната, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски съобщи за предложението във вечерното си видеообръщение след среща с Федоров. Той не уточни за каква длъжност става въпрос.

Президентът коментира и опита в сферата на сигурността на изпълняващия длъжността министър на отбраната Евген Хмара. По думите му постиженията в технологиите и на бойното поле, както и операциите на подразделението „Алфа", „говорят сами за себе си".

Зеленски посочи, че именно такъв опит е необходим в системата на държавните институции.

„Всички искаме едно и също: да победим врага и да създадем условията – на фронта и чрез натиск срещу Русия, които биха ни позволили да принудим Русия да сключи мир", заяви украинският президент.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

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