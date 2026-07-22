Венецианското биенале ще оспори оттеглянето на 2 млн. евро европейско финансиране

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Венецианското биенале ще оспори решението на Европейския съюз да оттегли безвъзмездна помощ от 2 млн. евро заради участието на Русия в събитието през 2026 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Организаторите съобщиха, че ще защитят правата си пред всички компетентни органи. Те посочиха, че решението на Изпълнителната агенция за образование и култура на ЕС е било очаквано отдавна.

Венецианското биенале включва международни прояви в областта на изкуството, архитектурата, киното, танца, музиката и театъра. През март организаторите обявиха, че Русия ще може да отвори отново своя павилион за първи път след нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г.

Решението беше остро критикувано от италианското правителство. Европейската комисия предупреди, че ще спре финансирането от 2 млн. евро, ако руският павилион отново участва в събитието.

ЕК потвърди, че средствата са оттеглени след правна консултация и препоръка от Брюксел.

„Културните събития, финансирани с пари на европейските данъкоплатци, трябва да защитават демократичните ценности и да насърчават диалога, многообразието и свободата на изразяване – ценности, които не се зачитат в днешна Русия", заяви говорителят на Европейската комисия Томас Рение, цитиран от италиански медии.

От Биеналето отхвърлиха тези твърдения. Организаторите посочиха, че безвъзмездната помощ съфинансира проекти на филмовия отдел, които „нямат нищо общо с участието на Русия".

Според тях оттеглянето на средствата няма да окаже значително влияние върху бюджета, отчетите или планираните и текущите дейности. Всички прояви ще се състоят по план.

Президентът на Биеналето Пиетранджело Бутафуоко защити решението да не бъде блокирано завръщането на Русия. Той определи фестивала като „пространство за съвместно съществуване на цялата планета" без цензура.

След откриването на изложбата през май посетители бяха допускани в руския павилион само през четирите дни, определени за медийно представяне. През останалата част от шестмесечното събитие достъпът до сградата е ограничен. Посетителите наблюдават видеопрожекции върху външните ѝ стени, а отвътре звучи музика на живо.