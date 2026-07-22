Италия планира да достигне 5% от БВП за отбрана през следващите 10 години

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Италия възнамерява да изпълни целта на НАТО за разходи за отбрана в размер на 5% от брутния вътрешен продукт през следващите десет години, заяви външният министър Антонио Таяни пред италиански депутати, цитиран от Ройтерс.

По думите му страната ще се стреми да постигне тази цел, като спазва ограниченията в областта на публичните финанси и прерогативите на парламента.

Таяни съобщи още, че на 28 и 29 юли Рим ще бъде домакин на заседание на Глобалния алианс за намиране на решение с две държави на израелско-палестинския конфликт, предаде АНСА. Форумът ще бъде организиран съвместно от външните министерства на Италия и Саудитска Арабия.

Срещата ще включва и значителна част, посветена на междурелигиозния диалог. Италианският външен министър определи темата като съществена за перспективата за постигане на мир.

На 4 август италианската столица ще бъде домакин и на поредна сесия от диалога за Ливан. Предходната среща се състоя в Рим миналата седмица.