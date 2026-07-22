Разследване: „Хамас“ изгражда мрежи в Европа с оръжия и спящи клетки, планира терор

Разследване на швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung твърди, че мрежи, свързани с „Хамас", са изграждали структури в Европа – от Гърция и Кипър до Германия, Австрия и Дания. Според публикацията са били открити складове с оръжия, материали за изработка на експлозиви и планове за атаки срещу еврейски и израелски обекти.

В продължение на години службите за сигурност до голяма степен са смятали, че „Хамас" представлява пряка терористична заплаха основно за Израел и териториите около него. Нови разследвания обаче, проследяващи предполагаеми връзки между лица и структури в няколко европейски държави, поставят под въпрос тази оценка.

Според Neue Zürcher Zeitung след нападението на 7 октомври 2023 г. европейските служби са засилили проверките си и са започнали да разкриват предполагаеми мрежи от симпатизанти и оперативни лица, които биха могли да бъдат използвани за бъдещи атаки.

Разследването посочва, че следите водят през различни държави – включително Крит и Кипър, а след това към градове като Берлин, Виена и Копенхаген. Откритите материали и комуникации според изданието са насочили вниманието на службите към възможни планове за нападения срещу еврейски общности и израелски интереси в Европа.

Европейските власти от години предупреждават за нарастващи рискове, свързани с радикализацията и дейността на екстремистки мрежи. Последните разкрития, ако бъдат потвърдени, биха означавали значителна промяна в оценката на заплахата, която представляват структури, свързани с „Хамас", извън Близкия изток.

В началото на юни, около 5 часа сутринта, гръцки специални части са арестували 37-годишен египетски гражданин от палестински произход в туристическия курорт Агиос Николаос на остров Крит. Според информацията той наскоро е работил като електротехник в луксозен хотел.

Някои гръцки медии го идентифицират като Мотасем. При обиск в апартамента му в Атина полицията е открила химически вещества, прецизна везна и специализирано оборудване, което може да бъде използвано за изработване на взривни устройства.

В началото на юни т.г. 22 държави, сред които и България, осъдиха действията на иранските служби за сигурност в Европа, Северна Америка и Австралия.

Те излязоха със съвместна декларация, в която остро осъждат действия на ирански структури за сигурност на територията на Европа, Северна Америка и Австралия. В общата позиция се посочва, че страните осъждат „смъртоносни заговори и други злонамерени действия", извършвани от Организацията за разузнаване към Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, силите „Кудс" и Министерството на разузнаването и сигурността на Иран.

С декларацията си, държавите осъдиха и неотдавнашната поредица от атаки в Европа, насочени срещу еврейски общности, ирански журналисти и американски интереси. Според съвместната позиция отговорност за тях е поела групировката „Харакат Ашаб ал-Яминия ал-Исламия", подпомагана от свои посредници.

В анализ за "24 часа" Мохамед Халаф разказва повече за спящите клетки. Той цитира Колин Кларк, изпълнителен директор на „Софан" – изследователски център със седалище в Ню Йорк, фокусиран върху въпросите на тероризма. Според Кларк заплахата от иранските спящи клетки е реална. „Основният проблем със спящите клетки е, че не знаем за тяхното съществуване, докато не започнат да действат", каза той.

През 2024 година германското издание "Шпигел" разказа за предполагаем тайник с оръжие на Хамас, който е бил открит в България. Снимки на пистолети и пълнители са били открити в мобилния телефон на един от общо четирима арестувани в Берлин и Ротердам през декември по подозрения за връзки с Хамас. Цифрови данни в снимките са отвели разследващите до Южна България, където оръжията са били заровени в плик под дърво. Българската полиция е конфискувала арсенала, посочва "Шпигел".

Един от задържаните е роден в Ливан. "Шпигел" разкри, че той е получил нареждане от военното крило на Хамас да създаде оръжейни скривалища в Европа за нападения срещу евреи, основно в Германия. Няколко от заподозрените са пътували многократно и до Полша, но там не е установено със сигурност наличие на тайник.