Предполагаем посредник на Джефри Епстийн беше открит мъртъв край Париж

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Даниел Сиад, агент за набиране на модели и предполагаем посредник при осигуряването на жени за Джефри Епстийн, е бил открит мъртъв в дома си край Париж, предаде Франс прес.

Тялото му е намерено в понеделник вечерта в къщата, която обитавал в Коломб – западно предградие на френската столица. Прокуратурата в Нантер съобщи, че е започнало разследване за установяване на причините за смъртта.

Срещу Сиад са били подадени няколко жалби, включително за изнасилване. В Париж срещу него се е водело разследване, възложено на специализираната служба за борба с трафика на хора. Той е отричал всички обвинения, съобщава БТА.

Джефри Епстийн беше американски финансист, осъден за сексуални престъпления. Той почина в затвор в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше процес по федерални обвинения за сексуален трафик.

След публикуването на материали от американското Министерство на правосъдието през 2026 г. прокуратурата в Париж започна две разследвания, свързани със случая – за предполагаеми сексуални престъпления и трафик на хора и за възможни финансови нарушения.