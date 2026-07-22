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Рубио и Ван И обсъдиха планираното посещение на Си Цзинпин в САЩ

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Марко Рубио Снимка: СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

Американският държавен секретар Марко Рубио и китайският външен министър Ван И обсъдиха планираното посещение на президента Си Цзинпин в САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Разговорът им в Манила е продължил около 90 минути. След срещата Рубио заяви пред репортери, че между двете страни има различия, но задачата им е да ги овладяват. По думите му съществуват и сфери за потенциално сътрудничество.

Американският държавен секретар посочи още, че Вашингтон не е съгласен с действията на Китай срещу Тайван. Той определи като много сериозна и ситуацията, в която се намира Иран.

Марко Рубио

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