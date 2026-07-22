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Лавров и Рубио ще се срещнат утре в Манила

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Сергей Лавров

Руският външен министър Сергей Лавров ще се срещне утре с американския държавен секретар Марко Рубио. Това съобщи Лавров в кулоарите на форума на АСЕАН в Манила, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

По думите му срещата вече е съгласувана и ще се проведе през първата половина на деня.

Лавров уточни, че двамата с Рубио са разговаряли за кратко на прием вчера и са потвърдили предстоящата среща. Той изрази надежда, че след разговорите ще имат възможност да информират медиите за впечатленията си.

Сергей Лавров

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