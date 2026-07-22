Норвегия почита 77-те жертви на атентатите в Осло и на остров Ютьоя

Норвегия отбелязва днес 15 години от атентатите в Осло и на остров Ютьоя, при които загинаха 77 души, предаде Франс прес. Годишнината преминава на фона на опасенията от радикализация сред част от младежите, които възхваляват действията на неонациста Андерш Беринг Брайвик.

На 22 юли 2011 г. Брайвик първо взриви бомба край правителствената сграда в Осло и уби осем души. След това откри огън по участниците в летен лагер на Младежката организация на Норвежката работническа партия на остров Ютьоя, намиращ се на около 40 километра северозападно от столицата. При нападението загинаха още 69 души, предимно тийнейджъри.

Пред новия мемориал на жертвите речи произнесоха премиерът Юнас Гар Стьоре, председателката на сдружението за подкрепа на жертвите Мерете Стамнесхаген и председателят на НРП Гауте Бьорста Шервьо. По време на церемонията, съпроводена с музикални изпълнения, бяха прочетени имената на загиналите.

Председателят на младежката организация, който е бил на остров Ютьоя по време на нападението, заяви, че сегашното поколение наследява отговорността никога да не забравя случилото се, дори да няма лични спомени за него.

„Това е възможно, стига ние да продължаваме да говорим за тези, които бяха убити, и за десния екстремизъм, който ги уби", каза той.

Брайвик беше осъден на 21 години затвор – най-тежкото наказание към момента на постановяването на присъдата. То може да бъде удължавано, докато той е смятан за заплаха за обществото, уточнява БТА.

Последиците от нападенията продължават да се усещат. В съобщение от 15 юли норвежките разузнавателни служби посочват, че 15 години по-късно терористичният акт мотивира все повече представители на крайната десница.

Според Полицейската служба за сигурност действията и идеологията на Брайвик допринасят за засилването на радикализацията. Особено безпокойство предизвикват непълнолетните, които се радикализират. Службата е направила заключенията след преглед на случаите, свързани с десния екстремизъм в Норвегия през последните години.

Пред оцелелите и близките на жертвите премиерът Юнас Гар Стьоре заяви, че нападението е било насочено срещу основните ценности, върху които се гради страната – човешките права, равенството, справедливостта, многообразието и толерантността. Той определи атентатите като внимателно планиран и преднамерен акт, вдъхновен от крайнодесни идеи, и призова да бъде разказана бруталната история на политически мотивираното клане.

Тази сутрин в лутеранската катедрала в Осло се състоя възпоменателна служба. След нея е предвидена и церемония в памет на жертвите на остров Ютьоя.